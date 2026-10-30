ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الهلال نظيره الفتح على ملعب "المملكة أرينا" ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

الهلال يطمح لمواصلة حملته في إحراز لقب غاب عن خزائنه الموسم الماضي ولا يريد التفريط فيه هذا الموسم.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو السبت 31 أكتوبر 2026 على ملعب "المملكة أرينا".

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وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

دوري روشن السعودي - الجولة 12 31 أكتوبر 2026 - 14:00 استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

من معلق مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من سعد يحيى وفهد العتيبي، للتعليق على مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027

ثمانية ثمانية سعد يحيى

فهد العتيبي

كيف تشاهد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027

نتائج الهلال والفتح في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الهلال والفتح في المباريات الأخيرة

ترتيب الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027