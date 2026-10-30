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دوري روشن السعودي
team-logoالهلال
استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز
team-logoالفتح
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الشباب ضد الأهلي
الشباب
الأهلي
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الهلال نظيره الفتح على ملعب "المملكة أرينا" ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

الهلال يطمح لمواصلة حملته في إحراز لقب غاب عن خزائنه الموسم الماضي ولا يريد التفريط فيه هذا الموسم.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو السبت 31 أكتوبر 2026 على ملعب "المملكة أرينا".

المباريات التالية
الشباب

الشباب

دوري روشن السعودي

30 أكتوبر 2026

الأهلي

الأهلي

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

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دوري روشن السعودي - الجولة 12
استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر

عرب سات

التردد

11919

الاستقطاب

أفقي (H)

معدل الترميز

27500

معدل الخطأ

3/4

من معلق مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من سعد يحيى وفهد العتيبي، للتعليق على مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027

ثمانيةثمانية

ثمانية

سعد يحيى
فهد العتيبي

كيف تشاهد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الشباب ضد الأهلي

المدرب

  • توماس ليتستش

نتائج الهلال والفتح في المباريات الأخيرة

الشباب

الشباب - المستوى

الخلود
خ2-1
الفيحاء
ت0-0
التعاون
ف3-0
الفيصلي
ت2-2
الفتح
ف1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
9/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
الأهلي

الأهلي - المستوى

الفتح
ف0-4
الوصل
ف1-3
الفيحاء
ف2-3
الخليج
ف4-1
الغرافة
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
16/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات الهلال والفتح في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

الشبابتعادلالأهلي
1
1
3
دوري روشن السعودي
الشباب badge
الشباب
الشباب
2
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
5
انتهت
دوري روشن السعودي
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
1
الشباب badge
الشباب
الشباب
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الشباب badge
الشباب
الشباب
3
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
3
الشباب badge
الشباب
الشباب
2
انتهت
دوري روشن السعودي
الشباب badge
الشباب
الشباب
1
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
2
انتهت
9الأهداف المسجلة12
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5

ترتيب الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027

#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
القادسيةالقادسيةالقادسية
129123212+2028
ف
خ
ف
ف
ف
2
النصرالنصرالنصر
119112811+1728
ف
ف
ف
ف
ت
3
الهلالالهلالالهلال
10901309+2127
ف
ف
ف
ف
خ
4
الاتحادالاتحادالاتحاد
117312111+1024
ت
ف
ف
خ
ف
5
الأهليالأهليالأهلي
107032713+1421
ف
ف
ف
ف
خ
6
نيومنيومنيوم
126151610+619
خ
ف
خ
خ
ت
7
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
115331716+118
ف
خ
ف
ت
ت
8
الدرعيةالدرعيةالدرعية
125341011-118
ف
خ
ف
ت
خ
9
الخليجالخليجالخليج
123631419-515
ف
خ
ف
ف
ت
10
الخلودالخلودالخلود
113351726-912
خ
خ
خ
خ
خ
11
الرياضالرياضالرياض
113351125-1412
خ
ف
خ
ت
ف
12
الشبابالشبابالشباب
102531414011
ف
ت
ف
ت
خ
13
الحزمالحزمالحزم
122461420-610
خ
ت
خ
خ
ت
14
الفيصليالفيصليالفيصلي
112451220-810
ف
خ
ت
ف
خ
15
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
111551219-78
ت
خ
خ
ت
ت
16
الفتحالفتحالفتح
111371023-136
خ
خ
ف
خ
خ
17
التعاونالتعاونالتعاون
11047519-144
خ
خ
ت
خ
خ
18
أبهاأبهاأبها
11038719-123
ت
خ
خ
خ
ت
AFC Champions League
هبوط

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