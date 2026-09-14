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دوري أبطال آسيا النخبة
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مصعب صلاح

ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الهلال ضد الغرافة
القنوات الناقلة
دوري أبطال آسيا النخبة
الهلال
الغرافة
المملكة العربية السعودية
قطر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي الهلال نظيره الغرافة على ملعب "المملكة أرينا" ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

الهلال يبحث عن حصد اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2021 وسوف يستغل استهلال البطولة على أرضه لتقديم أفضل ما لديه.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الهلال والغرافة ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 على ملعب "المملكة أرينا".

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة والربع مساءً (21:15) بتوقيت السعودية وقطر، العاشرة والربع مساءً (22:15) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 5.

من معلق مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس حسن العيدروس للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 1.

بينما يعلق خليل البلوشي على المواجهة عبر الكأس 5.


beIN SPORTS 1

beIN SPORTS HD 1

حسن العيدروس

قنوات الكأس

الكأس 5

خليل البلوشي


كيف تشاهد مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027


التشكيلات المحتملة العين ضد النصر

المدرب

  • فلاديمير إيفيتش


نتائج الهلال والغرافة في المباريات الأخيرة


العين

العين - المستوى

BAY
ف2-4
ALK
ف2-0
ALN
ف2-1
KAL
ف0-2
الوصل
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
12/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
النصر

النصر - المستوى

الاتفاق
ف2-3
التعاون
ف2-1
الاتحاد
خ2-1
أبها
ف2-1
الخليج
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5

تاريخ مواجهات الهلال والغرافة في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

العينتعادلالنصر
3
0
2
دوري أبطال آسيا النخبة
النصر badge
النصر
النصر
5
العين badge
العين
العين
1
انتهت
دوري أبطال آسيا النخبة
النصر badge
النصر
النصر
4
العين badge
العين
العين
3
انتهت
دوري أبطال آسيا النخبة
العين badge
العين
العين
1
النصر badge
النصر
النصر
0
انتهت
دوري أبطال آسيا النخبة
النصر badge
النصر
النصر
0
العين badge
العين
العين
1
انتهت
دوري أبطال آسيا النخبة
العين badge
العين
العين
1
النصر badge
النصر
النصر
2
انتهت
5الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5


ترتيب الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027


منطقة الغرب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الأهليالأهليالأهلي
00000000
2
الهلالالهلالالهلال
00000000
3
الاتحادالاتحادالاتحاد
00000000
4
النصرالنصرالنصر
00000000
5
القادسيةالقادسيةالقادسية
00000000
6
Al Quwa Al JawiyaAl Quwa Al Jawiyaالقوة الجوية
00000000
7
العينالعينالعين
00000000
8
الغرافةالغرافةالغرافة
00000000
9
السدالسدالسد
00000000
10
الشمالالشمالالشمال
00000000
11
الوصلالوصلالوصل
00000000
12
الاستقلالالاستقلالاستقلال
00000000
13
نيفتشينيفتشيNEF
00000000
14
باختاكورباختاكورباختاكور
00000000
15
شباب أهلي دبيشباب أهلي دبيشباب الأهلي
00000000
16
تراكتورتراكتورتراكتور
00000000
التأهل إلى دور الـ 16


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