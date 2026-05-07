ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخلود في نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض الهلال مباراة لا تقبل القسمة على اثنين أمام الخلود ضمن فعاليات نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026.

على ملعب الإنماء، تطمح كتيبة المدرب سيموني إنزاجي في إحراز لقب يخفف الضغط عليهم بينما يخوضون منافسة ضارية على لقب دوري روشن السعودي من ناحية أخرى.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخلود في نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال والخلود في نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والخلود في نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 8 مايو 2026، على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخلود في نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات السعودية الرياضية، على حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها إلى جانب قنوات الكأس.

القنوات الناقلة التعليق السعودية الرياضية 1 خليل البلوشي الكأس 2 سمير المعيرفي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والخلود في نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والخلود في نهائي كأس الملك السعودي عبر "يوتيوب" الخاص بالقنوات الرياضية السعودية، وكذلك عبر تطبيق "شووف" الخاص ببث محتوى قناة الكأس.

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والخلود في نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026

نتائج الهلال والخلود في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الهلال والخلود في المباريات الأخيرة