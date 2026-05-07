Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس خادم الحرمين الشريفين
team-logoالخلود
team-logoالهلال
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخلود في نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الخلود ضد الهلال
الخلود
الهلال
كأس خادم الحرمين الشريفين

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخلود في نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض الهلال مباراة لا تقبل القسمة على اثنين أمام الخلود ضمن فعاليات نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026.

على ملعب الإنماء، تطمح كتيبة المدرب سيموني إنزاجي في إحراز لقب يخفف الضغط عليهم بينما يخوضون منافسة ضارية على لقب دوري روشن السعودي من ناحية أخرى.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخلود في نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال والخلود في نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والخلود في نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 8 مايو 2026، على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الخلود crest
الخلود
الخلود
الهلال crest
الهلال
الهلال
crest
كأس خادم الحرمين الشريفين - كأس خادم الحرمين الشريفين

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخلود في نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات السعودية الرياضية، على حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها إلى جانب قنوات الكأس.

القنوات الناقلةالتعليق
السعودية الرياضية 1 خليل البلوشي
الكأس 2سمير المعيرفي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والخلود في نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والخلود في نهائي كأس الملك السعودي عبر "يوتيوب" الخاص بالقنوات الرياضية السعودية، وكذلك عبر تطبيق "شووف" الخاص ببث محتوى قناة الكأس.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والخلود في نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026

نتائج الهلال والخلود في المباريات الأخيرة

الخلود
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين الهلال والخلود في المباريات الأخيرة

الخلود

آخر 4 مباريات

الهلال

0

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

4

الأهداف المسجلة

18
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/4
سجل كلا الفريقين
3/4
إعلان