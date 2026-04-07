تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الهلال، نظيره الخلود، في مواجهة ضمن الجولة التاسعة والعشرين في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب المملكة أرينا.

الهلال يبحث عن مواصلة المنافسة على اللقب بعدما بات في المركز الثاني حاليًا وهو يواجه طموح الخلود صاحب المركز الرابع عشر في تحسين موقعه بجدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 8 أبريل 2026، على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الخليج crest
الخليج
الخليج
الهلال crest
الهلال
الهلال
دوري روشن السعودي
التعاون crest
التعاون
التعاون
الخلود crest
الخلود
الخلود
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي
المملكة أرينا

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026

37
ياسين بونو
3
خاليدو كوليبالي
19
ثيو هيرنانديز
24
متعب الحربي
87
حسان تمبكتي
22
سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش
8
روبن نيفيز
10
مالكوم
28
محمد كنو
29
سالم الدوسري
90
كريم بنزيما
31
خوان كوزاني
15
رمزي صولان
25
M. Camara
3
إدغاراس أوتكوس
38
S. Pinas
70
محمد حسين صوعان صميلي
46
عبد العزيز العليوه
6
جون بوكلي
11
هتان سلطان باهبري
39
عبدالرحمن مطلق الدوسري
99
G. Rodrigues

المدرب

  • سيموني إنزاجي

المدرب

  • D. Buckingham

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال والخلود في المباريات الأخيرة

13/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

8/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

تاريخ المواجهات بين الهلال والخلود في المباريات الأخيرة

الهلال

آخر 3 مباريات

الخلود

3

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

12

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/3
سجل كلا الفريقين
3/3

ترتيب الهلال والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026

