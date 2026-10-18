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دوري روشن السعودي
team-logoالهلال
استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز
team-logoالحزم
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
النصر ضد الدرعية
النصر
الدرعية
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الهلال نظيره الحزم على ملعب "المملكة أرينا" ضمن منافسات الجولة العاشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

الهلال يريد العودة من التوقف الدولي بأفضل شكل ممكن وهو الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري روشن ويطمح لتحقيق اللقب.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الإثنين 19 أكتوبر 2026 على ملعب "المملكة أرينا".

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المواجهة المرتقبة.


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دوري روشن السعودي - الجولة 10
استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز


ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر

عرب سات

التردد

11919

الاستقطاب

أفقي (H)

معدل الترميز

27500

معدل الخطأ

3/4

من معلق مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من عبدالله الحربي وسليمان الشريف، للتعليق على مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027


ثمانية


ثمانية

عبدالله الحربي
سليمان الشريف

كيف تشاهد مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟


أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027


التشكيلات المحتملة الهلال ضد الحزم

المدرب

  • سيموني إنزاجي



نتائج الهلال والحزم في المباريات الأخيرة


الهلال

الهلال - المستوى

نيوم
خ0-2
التعاون
ف0-6
الغرافة
ف2-1
الاتحاد
ف3-2
السد
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
13/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
الحزم

الحزم - المستوى

الفيصلي
ت0-0
التعاون
ف1-0
الأهلي
خ3-1
نيوم
ت1-1
الفتح
خ2-3
الهدف المسجل (المستقبل)
5/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5


تاريخ مواجهات الهلال والحزم في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

الهلالتعادلالحزم
5
0
0
دوري روشن السعودي
الحزم badge
الحزم
الحزم
0
الهلال badge
الهلال
الهلال
3
انتهت
دوري روشن السعودي
الهلال badge
الهلال
الهلال
3
الحزم badge
الحزم
الحزم
0
انتهت
دوري روشن السعودي
الهلال badge
الهلال
الهلال
4
الحزم badge
الحزم
الحزم
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الحزم badge
الحزم
الحزم
0
الهلال badge
الهلال
الهلال
9
انتهت
كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال badge
الهلال
الهلال
3
الحزم badge
الحزم
الحزم
0
انتهت
22الأهداف المسجلة1
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5


ترتيب الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027



#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
القادسيةالقادسيةالقادسية
9711239+1422
ف
ف
ت
ف
ف
2
الهلالالهلالالهلال
8701267+1921
ف
ف
خ
ف
ف
3
النصرالنصرالنصر
8611197+1219
ف
ت
ف
خ
ف
4
الاتحادالاتحادالاتحاد
8521149+517
خ
ف
ف
ف
ت
5
نيومنيومنيوم
9513148+616
خ
ت
ف
ف
ف
6
الأهليالأهليالأهلي
85032010+1015
ف
ف
خ
ف
خ
7
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
94321312+115
ف
ت
ت
ت
ف
8
الدرعيةالدرعيةالدرعية
933389-112
ت
خ
ت
ف
خ
9
الخلودالخلودالخلود
93331418-412
خ
خ
خ
ف
ت
10
الحزمالحزمالحزم
92341013-39
خ
ت
خ
ف
ت
11
الخليجالخليجالخليج
9162611-59
ف
ت
ت
ت
خ
12
الرياضالرياضالرياض
8233917-89
ت
ف
ت
خ
ف
13
الشبابالشبابالشباب
8143911-27
ف
ت
خ
خ
ت
14
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
9144814-67
خ
ت
ت
خ
ت
15
الفيصليالفيصليالفيصلي
8134815-76
ف
خ
ت
ت
خ
16
الفتحالفتحالفتح
9135717-106
ف
خ
خ
خ
ت
17
التعاونالتعاونالتعاون
9045416-124
ت
خ
خ
خ
ت
18
أبهاأبهاأبها
8026615-92
خ
ت
خ
خ
خ
AFC Champions League
هبوط

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