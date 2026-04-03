أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الهلال، نظيره التعاون، في مواجهة ضمن الجولة السابعة والعشرين في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب المملكة أرينا.

الهلال يبحث عن مواصلة سلكة الانتصارات بعدما بات في المركز الثاني حاليًا وهو يواجه طموح التعاون صاحب المركز الخامس في تحسين موقعه بجدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 4 أبريل 2026، على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةمشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026

تشكيلات الهلال ضد التعاون

الهلالHome team crest

4-4-2

التشكيل

5-4-1

Home team crestالتعاون
37
ياسين بونو
24
متعب الحربي
3
خاليدو كوليبالي
19
ثيو هيرنانديز
87
حسان تمبكتي
28
محمد كنو
18
مراد عثمان هارون الهوساوي
8
روبن نيفيز
10
مالكوم
75
M. Meite
9
ماركوس ليوناردو
1
مايلسون تينوريو دوس سانتوس
88
M. Petkov
55
M. Al-Dossari
87
قاسم لاجامي
5
محمد محزري
3
أندري جيروتو
18
أشرف المهديوي
8
فلافيو دا سيلفا
20
Biel
11
أنجيلو فولغيني
7
محمد مرزوق الكويكبي

5-4-1

التعاونAway team crest

الهلال
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

التعاون
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • بريكليس تشاموسكا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال والتعاون في المباريات الأخيرة

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

التعاون
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
5/5

تاريخ المواجهات بين الهلال والتعاون في المباريات الأخيرة

الهلال

آخر 5 مباريات

التعاون

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

11

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026

