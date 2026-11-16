ما القنوات الناقلة لمباراة النيجر والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله مواجهة قوية تجمع بين النيجر والمغرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة النيجر والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة النيجر والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

موعد مباراة النيجر والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، هو الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 على المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء (20:00) مساء بتوقيت المغرب، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مصر.

التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا - الجولة 4 17 نوفمبر 2026 - 15:00

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ما القنوات الناقلة لمباراة النيجر والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة النيجر والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، جواد بدة، للتعليق على مباراة النيجر والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

beIN SPORTS HD 1 جواد بدة

كيف تشاهد مباراة النيجر والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة النيجر والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة النيجر والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

نتائج النيجر والمغرب في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات النيجر والمغرب في المباريات الأخيرة

ترتيب النيجر والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027