ما القنوات الناقلة لمباراة النمسا والأردن في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب الأردني يستهل مشاركته الأولى في كأس العالم بمواجهة النمسا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النمسا والأردن في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة النمسا والأردن في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة النمسا والأردن في كأس العالم 2026 هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 على ملعب "ليفاي" في سان فرانسيسكو الأمريكية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة صباحًا بتوقيت السعودية والأردن، الثامنة صباحًا بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النمسا والأردن في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة بتعليق حسن العيدروس وعلي محمد علي.

كيف تشاهد مباراة النمسا والأردن في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة النمسا والأردن في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR حسن العيدروس beIN Max 2 beIN Max 4 علي محمد علي TOD

التشكيل المتوقع لمباراة النمسا والأردن في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة النمسا ضد الأردن التشكيل المتوقع البدلاء المدرب رالف رانجنيك التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جمال السلامي

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النمسا والأردن في المباريات الأخيرة

ترتيب النمسا والأردن في مجموعات كأس العالم 2026