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كأس العالم
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ليفاي
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شاهد على beIN SPORTS MAX
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة النمسا والأردن في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

النمسا ضد الأردن
القنوات الناقلة
كأس العالم
النمسا
الأردن

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النمسا والأردن في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب الأردني يستهل مشاركته الأولى في كأس العالم بمواجهة النمسا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النمسا والأردن في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة النمسا والأردن في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة النمسا والأردن في كأس العالم 2026 هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 على ملعب "ليفاي" في سان فرانسيسكو الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة صباحًا بتوقيت السعودية والأردن، الثامنة صباحًا بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المجموعة 10
ليفاي

ما القنوات الناقلة لمباراة النمسا والأردن في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة بتعليق حسن العيدروس وعلي محمد علي.

كيف تشاهد مباراة النمسا والأردن في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة النمسا والأردن في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRحسن العيدروس
beIN Max 2
beIN Max 4علي محمد علي
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة النمسا والأردن في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة النمسا ضد الأردن

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • رالف رانجنيك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جمال السلامي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النمسا والأردن في المباريات الأخيرة

النمسا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الأردن
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب النمسا والأردن في مجموعات كأس العالم 2026

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