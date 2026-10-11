ما القنوات الناقلة لمباراة النصر ونيفتشي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي النصر نظيره نيفتشي على استاد "الأول بارك" ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

النصر سقط في فخ الهزيمة برباعية نظيفة في مواجهة العين بالجولة الأولى ليتواجد في المركز الأخير.

أما نيفتشي، فبدأ مشاركاته في البطولة بالفوز على القوة الجوية.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة النصر ونيفتشي ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

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متى موعد مباراة النصر ونيفتشي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة النصر ونيفتشي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 12 أكتوبر 2026 على ستاد "الأول بارك".

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة والربع مساءً (21:15) بتوقيت السعودية، العاشرة والربع مساءً (22:15) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 2 12 أكتوبر 2026 - 14:15





ما القنوات الناقلة لمباراة النصر ونيفتشي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 3.

كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 6.

من معلق مباراة النصر ونيفتشي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس عبدالله الغامدي للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 3.

بينما يعلق سمير المعيرفي على المواجهة عبر الكأس 6.









beIN SPORTS HD 3 عبدالله الغامدي

الكأس 6 سمير المعيرفي





كيف تشاهد مباراة النصر ونيفتشي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة النصر ونيفتشي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة النصر ونيفتشي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027









نتائج النصر ونيفتشي في المباريات الأخيرة





ترتيب النصر ونيفتشي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027







