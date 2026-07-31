ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وإستريلا أمادورا الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب كامبو إستريلا المباراة الودية التي تجمع بين النصر وإستريلا أمادورا، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وتمثل فترة الإعداد الحالية فرصة للمدرب أنجي بوستيكوجلو لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وبناء الانسجام داخل فريق النصر قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر وإستريلا أمادورا الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وإستريلا أمادورا الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك stc tv الرياضية حقوق بث مباريات النصر الودية، يمكنك مشاهدة مباراة النصر وإستريلا أمادورا عبرها.

كيف تشاهد مباراة النصر وإستريلا أمادورا الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر وإستريلا أمادورا الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق stc tv.

من معلق مباراة النصر وإستريلا أمادورا الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

لم يتم بعد تحديد معلق مباراة النصر وإستريلا أمادورا الودية التحضيرية لموسم 2026-2027.

متى موعد مباراة النصر وإستريلا أمادورا الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة النصر وإستريلا أمادورا الودية التحضرية لموسم 2026-2027، هو السبت 1 أغسطس 2026، على ملعب كامبو إستريلا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء (20:00) بتوقيت السعودية، التاسعة (21:00) بتوقيت الإمارات.

