هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالنصر
الأول بارك
team-logoأبها
إنترنت آمن وسريع
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
النصر
النصر ضد أبها
أبها

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف النصر، نظيره أبها، في مواجهة قوية في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي وذلك على ملعب الأول بارك.

النصر، حامل اللقب، يريد العودة لمشاركة الصدارة مع الهلال والوصول للنقطة رقم 15 للاستفادة من هزيمة "الزعيم" أمام نيوم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة السادسة من المسابقة هو يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
أبها crest
أبها
أبها
crest
دوري روشن السعودي - الجولة 6
الأول بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية 1فارس عوض
 

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية عبر عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

احصل على اتصال إنترنت آمن وسريع باستخدام NordVPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة النصر ضد أبها

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أنجي بوستيكوجلو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • D. Buric

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النصر وأبها في المباريات الأخيرة

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

أبها
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين النصر وأبها في المباريات الأخيرة

النصر

آخر 5 مباريات

أبها

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

18

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027

إعلان

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل