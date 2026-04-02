ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف النصر، نظيره النجمة، في مواجهة ضمن الجولة السابعة والعشرين في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الأول بارك.

النصر يبحث عن استمرار سكة الانتصارات للمحافظة على المركز الأول وإكمال حملته نحو اللقب، ويواجه النجمة الأخير في الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النصر والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النصر والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 3 أبريل 2026، على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026

24
بينتو
5
عبدالإله العمري
2
سلطان الغنام
96
سعد فهد الناصر
3
محمد سيماكان
11
مارسيلو بروزوفيتش
20
أنجيلو جابرييل
10
ساديو ماني
29
عبد الرحمن غريب
9
عبد الله الحمدان
7
كريستيانو رونالدو
1
فيكتور براغا
4
N. Al-Haleel
2
V. Vargas
3
سمير
24
عبد الله الهوساوي
11
ماجد محمد دوران
23
راكان راجح الطليحي
43
ديفيد تيجانيش
80
نبيل عماد دونجا
70
فيليب كاردوسو
90
M. Al-Aqel

البدلاء

المدرب

  • جورج جيسوس

النجمة
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • نيستور إل مايسترو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النصر والنجمة في المباريات الأخيرة

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
18/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
1/5

النجمة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/19
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين النصر والنجمة في المباريات الأخيرة

النصر

المباراة الأخيرة

النجمة

1

انتصار

0

تعادل

0

انتصار

5

الأهداف المسجلة

0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/1
سجل كلا الفريقين
0/1

ترتيب النصر والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026

