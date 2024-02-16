ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

يستضيف ملعب الأول بارك مباراة النصر والفتح، في الجولة العشرين لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر هو صاحب المركز الثاني في دوري روشن ويطمح للاقتراب من الصدارة، منافسا الهلال الذي يقدم عروضًا هائلة هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الجولة العشرين من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 17 فبراير 2024 على ملعب الأول بارك.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة النصر والفتح على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

وتأتي المباراة بتعليق كل من فهد العتيبي وأحمد النفيسة وحاتم بطيشة..

كيف تشاهد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة النصر والفتح عبر تطبيق شاهد.

المباراة النصر - الفتح التاريخ السبت 17 فبراير 2024 الموعد 20:00 السعودية، 19:00 مصر الملعب الأول بارك القنوات الناقلة شاهد التعليق فهد العتيبي - أحمد النفيسي - حاتم بطيشة

SHAHID



