تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2024Getty
دوري روشن السعودي
team-logo
team-logo
حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

Al Nassr FC v Al Fateh FCدوري روشن السعوديAl Nassr FCAl Fateh FC

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يستضيف ملعب الأول بارك مباراة النصر والفتح، في الجولة العشرين لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر هو صاحب المركز الثاني في دوري روشن ويطمح للاقتراب من الصدارة، منافسا الهلال الذي يقدم عروضًا هائلة هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الجولة العشرين من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

المباراة التالية

متى موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 17 فبراير 2024 على ملعب الأول بارك.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة النصر والفتح على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

وتأتي المباراة بتعليق كل من فهد العتيبي وأحمد النفيسة وحاتم بطيشة..

كيف تشاهد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة النصر والفتح عبر تطبيق شاهد.

المباراةالنصر - الفتح
التاريخالسبت 17 فبراير 2024
الموعد20:00 السعودية، 19:00 مصر
الملعبالأول بارك
القنوات الناقلةشاهد
التعليقفهد العتيبي - أحمد النفيسي - حاتم بطيشة

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID


إعلان

اختيارات المحررين