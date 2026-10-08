ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي النصر نظيره الدرعية على ملعب "الأول بارك" ضمن منافسات الجولة الثامنة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.
النصر يريد العودة من التوقف الدولي بأفضل شكل ممكن وهو الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب دوري روشن ويطمح للحفاظ على اللقب.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
موعد مباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الجمعة 9 أكتوبر 2026 على ملعب "الأول بارك".
وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
يمكن مشاهدة مباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.
وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المواجهة المرتقبة.
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
القمر
عرب سات
التردد
11919
الاستقطاب
أفقي (H)
معدل الترميز
27500
معدل الخطأ
3/4
من معلق مباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
اختارت شبكة ثمانية كلا من فهد العتيبي وسليمان الشريف، للتعليق على مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027
ثمانية
فهد العتيبي
كيف تشاهد مباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.
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التشكيل المتوقع لمباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027
التشكيلات المحتملة النصر ضد الدرعية
المدرب
- أنجي بوستيكوجلو
نتائج النصر والدرعية في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات النصر والدرعية في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|7
|6
|0
|1
|23
|5
|+18
|18
ف
خ
ف
ف
ف
|2
|7
|5
|2
|0
|12
|6
|+6
|17
ف
ف
ف
ت
ف
|3
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
ت
ف
خ
ف
ف
|4
|7
|5
|1
|1
|16
|8
|+8
|16
ت
ف
ف
ف
ف
|5
|7
|5
|0
|2
|13
|6
|+7
|15
ف
ف
ف
خ
خ
|6
|7
|4
|0
|3
|16
|10
|+6
|12
ف
خ
ف
خ
خ
|7
|7
|3
|3
|1
|12
|10
|+2
|12
خ
ف
ت
ف
ت
|8
|7
|3
|2
|2
|7
|5
|+2
|11
ت
ف
خ
ف
ت
|9
|7
|3
|2
|2
|11
|11
|0
|11
ت
ت
ف
خ
خ
|10
|7
|2
|2
|3
|7
|9
|-2
|8
خ
ف
ت
ت
خ
|11
|7
|2
|2
|3
|8
|16
|-8
|8
ف
ت
خ
ف
ت
|12
|7
|1
|3
|3
|7
|11
|-4
|6
ت
خ
ت
ف
ت
|13
|7
|0
|5
|2
|3
|10
|-7
|5
ت
ت
خ
خ
ت
|14
|7
|0
|4
|3
|6
|11
|-5
|4
ت
خ
خ
ت
ت
|15
|7
|0
|3
|4
|4
|11
|-7
|3
خ
خ
ت
ت
ت
|16
|7
|0
|3
|4
|5
|13
|-8
|3
خ
ت
ت
خ
ت
|17
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
خ
خ
ت
خ
ت
|18
|7
|0
|2
|5
|5
|13
|-8
|2
ت
خ
خ
خ
ت