هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالنصر
الأول بارك
team-logoالتعاون
إنترنت آمن وسريع
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
النصر ضد التعاون
النصر
التعاون

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف النصر، نظيره التعاون، في مواجهة قوية في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي وذلك على ملعب الأول بارك.

النصر، حامل اللقب، تألق في أول ثلاث مباريات وحقق الفوز على الفتح والرياض والاتفاق ليؤكد رغبته في الاحتفاظ بالدوري السعودي للمرة الثانية على التوالي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الرابعة من المسابقة هو يوم الجمعة 28 أغسطس 2026، على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
التعاون crest
التعاون
التعاون
crest
دوري روشن السعودي - الجولة 4
الأول بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية-
 

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية عبر عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

احصل على اتصال إنترنت آمن وسريع باستخدام NordVPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة النصر ضد التعاون

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أنجي بوستيكوجلو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • زاركو لازيديتش

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النصر والتعاون في المباريات الأخيرة

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
18/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

التعاون
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ المواجهات بين النصر والتعاون في المباريات الأخيرة

النصر

آخر 5 مباريات

التعاون

2

انتصاران

2

تعادلان

1

انتصار

8

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027

إعلان

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل