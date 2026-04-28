ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل كل من النصر والأهلي منافسات دوري روشن السعودي مرة أخرى، حين يستعدان لمواجهة نارية على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

النصر يريد أن يحقق فوزا هامًا على واحد من أهم منافسين على اللقب وهو الأهلي، بينما الأخير يطمح لاستغلال الحالة المعنوية الرائعة عقب التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، على استاد الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي الأول بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق ثمانية فارس عوض

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة النصر ضد الأهلي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جورج جيسوس التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ماتياس يايسله

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النصر والأهلي في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين النصر والأهلي في المباريات الأخيرة

ترتيب النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026