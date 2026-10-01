ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد الإنماء مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره القطري، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27".

المنتخب السعودي تصدر مجموعته محققا 9 نقاط من الفوز في ثلاث مباريات، بينما تأهل القطريون في الوصافة برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن الإمارات المتصدرة.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

موعد مباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" هو السبت 3 أكتوبر 2026 على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة البداية في السابعة إلا خمس دقائق مساء (18:55) بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة إلا خمس دقائق مساء (19:55) بتوقيت الإمارات.





كأس الخليج - نصف النهائي 3 أكتوبر 2026 - 11:00





ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

حصلت عدة قنوات على حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27" أبرزها السعودية الرياضية والشارقة وأبوظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر تطبيق شاشا و MBC شاهد وكذلك شووف.

من معلق مباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

تم اختيار الأسماء الآتية للتعليق على مباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" حتى الآن.







الشارقة الرياضية موسى عيد

الكويت الرياضية محمد النحوي



عمان الرياضية حسن الهاشمي

التشكيل المتوقع لمباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام قطر





حراسة المرمى محمد العويس خط الدفاع زكريا هوساوي - عبد الإله العمري - حسان تمبكتي - ريان حامد خط الوسط محمد كنو - مختار علي - ناصر الدوسري خط الهجوم صالح أبو الشامات - سلطان مندش - فراس البريكان





تشكيل قطر المتوقع أمام المنتخب السعودي





حراسة المرمى محمود أبو ندى خط الدفاع سلطان البريك - بوعلام خوخي - بيدرو ميجيل - أيوب العلويو خط الوسط أحمد فتحي - عاصم مادبو - عبد العزيز حاتم خط الهجوم أكرم عفيف - إدملسون جونيور - المعز علي

نتائج المنتخب السعودي وقطر في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات المنتخب السعودي وقطر في المباريات الأخيرة









ترتيب المنتخب السعودي وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27"







