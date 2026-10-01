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كأس الخليج
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس الخليج
السعودية
السعودية ضد قطر
قطر
المملكة العربية السعودية
قطر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27".. وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد الإنماء مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره القطري، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27".

المنتخب السعودي تصدر مجموعته محققا 9 نقاط من الفوز في ثلاث مباريات، بينما تأهل القطريون في الوصافة برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن الإمارات المتصدرة.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

موعد مباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" هو السبت 3 أكتوبر 2026 على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة البداية في السابعة إلا خمس دقائق مساء (18:55) بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة إلا خمس دقائق مساء (19:55) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

حصلت عدة قنوات على حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27" أبرزها السعودية الرياضية والشارقة وأبوظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر تطبيق شاشا و MBC شاهد وكذلك شووف.

من معلق مباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

تم اختيار الأسماء الآتية للتعليق على مباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" حتى الآن.



قناة الشارقة الرياضية

الشارقة الرياضية

موسى عيد


الكويت الرياضية

الكويت الرياضية

محمد النحوي


عمان الرياضية


عمان الرياضية

حسن الهاشمي

التشكيل المتوقع لمباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام قطر


حراسة المرمى

محمد العويس

خط الدفاع

زكريا هوساوي - عبد الإله العمري - حسان تمبكتي - ريان حامد

خط الوسط

محمد كنو - مختار علي - ناصر الدوسري

خط الهجوم

صالح أبو الشامات - سلطان مندش - فراس البريكان


تشكيل قطر المتوقع أمام المنتخب السعودي


حراسة المرمى

محمود أبو ندى

خط الدفاع

سلطان البريك - بوعلام خوخي - بيدرو ميجيل - أيوب العلويو

خط الوسط

أحمد فتحي - عاصم مادبو - عبد العزيز حاتم

خط الهجوم

أكرم عفيف - إدملسون جونيور - المعز علي

نتائج المنتخب السعودي وقطر في المباريات الأخيرة


السعودية

السعودية - المستوى

إسبانيا
خ4-0
كاب فيردي
ت0-0
الكويت
ف1-0
عمان
ف0-3
العراق
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
0/5
قطر

قطر - المستوى

كندا
خ6-0
البوسنة
خ3-1
البحرين
ف2-0
اليمن
ف0-1
الإمارات
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات المنتخب السعودي وقطر في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

السعوديةتعادلقطر
1
2
2
كأس الخليج
السعودية badge
السعودية
السعودية
1
قطر badge
قطر
قطر
0
انتهت
كأس آسيا
السعودية badge
السعودية
السعودية
0
قطر badge
قطر
قطر
2
انتهت
كأس الخليج
السعودية badge
السعودية
السعودية
1
قطر badge
قطر
قطر
2
انتهت
كأس الخليج
السعودية badge
السعودية
السعودية
1
قطر badge
قطر
قطر
1
انتهت
كأس الخليج
قطر badge
قطر
قطر
1
السعودية badge
السعودية
السعودية
1
انتهت
4الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5


ترتيب المنتخب السعودي وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27"



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