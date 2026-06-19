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كأس العالم
team-logoإسبانيا
مرسيدس بنز
team-logoالسعودية
شاهد على beIN SPORTS MAX
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد إسبانيا في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
إسبانيا ضد السعودية
إسبانيا
السعودية

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد إسبانيا في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب السعودي يخوض مباراته في الجولة الثانية أمام واحد من أقوى فرق البطولة وهو إسبانيا، بعدما حقق الأخضر نتيجة إيجابية بالتعادل مع أوروجواي 1-1.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد إسبانيا في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المنتخب السعودي ضد إسبانيا في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد إسبانيا في كأس العالم 2026 هو يوم الأحد 21 يونيو 2026 على ملعب مرسيدس بنز.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المجموعة 8
مرسيدس بنز

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد إسبانيا في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 3 لبث المواجهة.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي ضد إسبانيا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المنتخب السعودي ضد إسبانيا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRعبدالله الغامدي
beIN Max 1
beIN Max 3عصام الشوالي
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة المنتخب السعودي ضد إسبانيا في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة إسبانيا ضد السعودية

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لويس دي لا فوينتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيورجوس دونيس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج المنتخب السعودي ضد إسبانيا في المباريات الأخيرة

إسبانيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

السعودية
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب المنتخب السعودي وإسبانيا في مجموعات كأس العالم 2026

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