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المباريات الودية
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شاهد على stc tv
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد السنغال الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
المباريات الودية
السعودية
السنغال ضد السعودية
السنغال

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد السنغال الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يواجه المنتخب السعودي نظيره السنغالي في مواجهة ودية ضمن المباريات الودية للتوقف الدولي الخاص باستعدادات كأس العالم 2026.

المدرب جيورجيوس دونيس يريد الوقوف على جاهزية أهم عناصره، وتشكيل بروفة لما سيواجهه في المجموعة سواء أمام إسبانيا أو أوروجواي أو كاب فيردي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد السنغال الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة المنتخب السعودي ضد السنغال الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد السنغال الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، هو فجر الأربعاء 10 يونيو 2026، على ملعب ليوبولد سيدار سنجور.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت الإمارات.

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المباريات الودية - مباريات دولية ودية
Leopold Sedar Senghor

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد السنغال الودية استعدادًا لكأس ال 2026؟

من المنتظر أن يقوم تطبيق stc tv بإذاعة مباراة المنتخب السعودي ضد السنغال الودية استعدادًا لكأس العالم 2026.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المنتخب السعودي ضد السنغال الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المنتخب السعودي ضد السنغال الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

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القنوات الناقلةالمعلق
stc tvعبدالله الحربي

التشكيل المتوقع لمباراة المنتخب السعودي ضد السنغال الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

نتائج المنتخب السعودي والسنغال في المباريات الأخيرة

السنغال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

السعودية
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات المنتخب السعودي والسنغال في المباريات الخمس الأخيرة

السنغال

المباراة الأخيرة

السعودية

0

انتصار

0

تعادل

1

انتصار

2

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/1
سجل كلا الفريقين
1/1
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