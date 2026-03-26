ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد مصر 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف المنتخب السعودي نظيره المصري في مواجهة ودية ضمن المباريات الودية للتوقف الدولي الخاص بشهر مارس 2026.

المدربان هيرفي رينارد وحسام حسن يريدان الوقوف على جاهزية أهم عناصرهما في هذا التوقف الذي سيكون بروفة تمهيدية لما سيحدث في كأس العالم 2026.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد مصر 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة المنتخب السعودي الودية ضد مصر 2026؟

موعد مباراة المنتخب السعودي الودية ضد مصر 2026، هو يوم الجمعة 27 مارس، على ملعب الإنماء.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد مصر 2026؟

من المنتظر أن يقوم تطبيق stc tv بإذاعة مباراة المنتخب السعودي الودية ضد مصر 2026.

وتم تخصيص قناة stc tv sports HD3 لإذاعة المباراة وبتعليق فهد العتيبي.

القنوات الناقلة المعلق stc tv فهد العتيبي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد مصر 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المنتخب السعودي الودية ضد مصر 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

