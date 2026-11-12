ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد كوريا الجنوبية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد جاسم بن حمد لاستقبال مباراة مهمة تجمع المنتهخب السعودي بنظيره الكوري الجنوبي في لقاء ودي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد كوريا الجنوبية 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة المنتخب السعودي الودية ضد كوريا الجنوبية 2026؟

موعد مباراة المنتخب السعودي الودية ضد كوريا الجنوبية 2026، هو الجمعة 13 نوفمبر 2026، على استاد جاسم بن حمد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة والنصف مساء (17:30) بتوقيت السعودية، السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت الإمارات.

المباريات الودية - الجولة 1 13 نوفمبر 2026 - 09:30

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ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد كوريا الجنوبية؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباراة المنتخب السعودي الودية ضد كوريا الجنوبية.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي الودية ضد كوريا الجنوبية عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة المنتخب السعودي الودية ضد كوريا الجنوبية عبر تطبيق stc.

التشكيل المتوقع لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد كوريا الجنوبية

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