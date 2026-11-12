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المباريات الودية
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team-logoكوريا الجنوبية
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد كوريا الجنوبية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
السعودية ضد كوريا الجنوبية
السعودية
كوريا الجنوبية
المباريات الودية
المملكة العربية السعودية
كوريا الجنوبية

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد كوريا الجنوبية 2026 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد جاسم بن حمد لاستقبال مباراة مهمة تجمع المنتهخب السعودي بنظيره الكوري الجنوبي في لقاء ودي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد كوريا الجنوبية 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة المنتخب السعودي الودية ضد كوريا الجنوبية 2026؟

موعد مباراة المنتخب السعودي الودية ضد كوريا الجنوبية 2026، هو الجمعة 13 نوفمبر 2026، على استاد جاسم بن حمد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة والنصف مساء (17:30) بتوقيت السعودية، السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت الإمارات.

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المباريات الودية - الجولة 1
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السعودية

السعودية

المباريات الودية

13 نوفمبر 2026

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد كوريا الجنوبية؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباراة المنتخب السعودي الودية ضد كوريا الجنوبية.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي الودية ضد كوريا الجنوبية عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة المنتخب السعودي الودية ضد كوريا الجنوبية عبر تطبيق stc.

التشكيل المتوقع لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد كوريا الجنوبية

نتائج المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في المباريات الأخيرة

السعودية

السعودية - المستوى

الكويت
ف1-0
عمان
ف0-3
العراق
ف2-0
قطر
ف0-0
الإمارات
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/0
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
0/5
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية - المستوى

جنوب إفريقيا
خ1-0
الإكوادور
ف3-0
أوروجواي
خ1-4
فنزويلا
ت0-0
أوزباكستان
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

السعوديةتعادلكوريا الجنوبية
0
2
3
كأس آسيا
السعودية badge
السعودية
السعودية
1
كوريا الجنوبية badge
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
1
انتهت
المباريات الودية
كوريا الجنوبية badge
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
1
السعودية badge
السعودية
السعودية
0
انتهت
المباريات الودية
السعودية badge
السعودية
السعودية
0
كوريا الجنوبية badge
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
0
انتهت
المباريات الودية
السعودية badge
السعودية
السعودية
0
كوريا الجنوبية badge
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
2
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
كوريا الجنوبية badge
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
0
السعودية badge
السعودية
السعودية
0
انتهت
0الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/5

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