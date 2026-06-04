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المباريات الودية
team-logoبورتو ريكو
team-logoالسعودية
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد بورتوريكو 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
المباريات الودية
السعودية
بورتو ريكو ضد السعودية
بورتو ريكو

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد بورتوريكو 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يواجه المنتخب السعودي نظيره البورتوريكي في مواجهة ودية ضمن المباريات الودية للتوقف الدولي الخاص باستعدادات كأس العالم 2026.

المدرب جيورجيوس دونيس هيرفي رينارد وحسام حسن يريد الوقوف على جاهزية أهم عناصره، وتشكيل بروفة لما سيواجهه في المجموعة سواء أمام إسبانيا أو أوروجواي أو كاب فيردي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد بورتوريكو 2026 والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة المنتخب السعودي الودية ضد بورتوريكو 2026؟

موعد مباراة المنتخب السعودي الودية ضد بورتوريكو 2026، هو يوم السبت 6 يونيو 2026، على ملعب كيو تو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت الإمارات.

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المباريات الودية - مباريات دولية ودية

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد بورتوريكو 2026؟

من المنتظر أن يقوم تطبيق stc tv بإذاعة مباراة المنتخب السعودي الودية ضد بورتوريكو 2026.

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القنوات الناقلةالمعلق
stc tv 

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد بورتوريكو 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المنتخب السعودي الودية ضد بورتوريكو 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

التشكيل المتوقع لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد بورتوريكو 2026

نتائج المنتخب السعودي بورتوريكو في المباريات الأخيرة

بورتوريكو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

السعودية
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات المنتخب السعودي وبورتوريكو في المباريات الخمس الأخيرة

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