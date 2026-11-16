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المباريات الودية
team-logoالسعودية
team-logoأوزبكستان
شاهد على stc tv
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد أوزبكستان؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
السعودية ضد أوزبكستان
السعودية
أوزبكستان
المباريات الودية
المملكة العربية السعودية
أوزبكستان

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد أوزبكستان.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستعد استاد جاسم بن حمد لاستقبال مباراة مهمة تجمع المنتخب السعودي بنظيره الأوزبكستاني في لقاء ودي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد أوزبكستان وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة المنتخب السعودي الودية ضد أوزبكستان؟

موعد مباراة المنتخب السعودي الودية ضد أوزبكستان، هو الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، على استاد جاسم بن حمد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت الإمارات.

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المباريات الودية - الجولة 1
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السعودية

السعودية

المباريات الودية

17 نوفمبر 2026

أوزباكستان

أوزباكستان

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد أوزبكستان؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباراة المنتخب السعودي الودية ضد أوزبكستان.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي الودية ضد أوزبكستان عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة المنتخب السعودي الودية ضد أوزبكستان عبر تطبيق stc.

التشكيل المتوقع لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد أوزبكستان

نتائج المنتخب السعودي وأوزبكستان في المباريات الأخيرة

السعودية

السعودية - المستوى

عمان
ف0-3
العراق
ف2-0
قطر
ف0-0
الإمارات
ف2-0
كوريا الجنوبية
ف3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
10/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
أوزباكستان

أوزباكستان - المستوى

الكونغو الديمقراطية
خ3-1
إيران
ف3-1
سوريا
ف4-1
كوريا الجنوبية
خ2-0
روسيا
خ2-3
الهدف المسجل (المستقبل)
10/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات المنتخب السعودي وأوزبكستان في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

السعوديةتعادلأوزبكستان
4
0
1
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
السعودية badge
السعودية
السعودية
3
أوزبكستان badge
أوزبكستان
أوزباكستان
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
أوزبكستان badge
أوزبكستان
أوزباكستان
2
السعودية badge
السعودية
السعودية
3
انتهت
كأس آسيا
أوزبكستان badge
أوزبكستان
أوزباكستان
3
السعودية badge
السعودية
السعودية
1
انتهت
المباريات الودية
السعودية badge
السعودية
السعودية
4
أوزبكستان badge
أوزبكستان
أوزباكستان
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
السعودية badge
السعودية
السعودية
4
أوزبكستان badge
أوزبكستان
أوزباكستان
0
انتهت
15الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

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