ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وهايتي في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

منتخب المغرب يواصل مشواره الموفق في البطولة ويخوض مباراته المقبلة أمام هايتي في كأس العالم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب وهايتي في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المغرب وهايتي في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة المغرب وهايتي في كأس العالم 2026 هو يوم الخميس 25 يونيو 2026 على ملعب "مرسيدس بنز".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساء الأربعاء بتوقيت المغرب.

كأس العالم - المجموعة 3 مرسيدس بنز

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وهايتي في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 لبث المواجهة بتعليق جواد بدة.

كيف تشاهد مباراة المغرب وهايتي في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب وهايتي في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR جواد بدة beIN Max 1 TOD

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب وهايتي في كأس العالم 2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج المغرب وهايتي في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين المغرب وهايتي في المباريات الأخيرة

ترتيب المغرب وهايتي في مجموعات كأس العالم 2026