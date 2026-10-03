ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب ومالي الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب المغربي نظيره المالي على ستاد "طنجة الكبير" في مباراة ودية قوية.

المنتخب المغربي يأتي من توقف دولي مثالي نجح فيه بالفوز في أول مباراتين بتصفيات كأس أفريقيا.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة المغرب ومالي الودية 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة المغرب ومالي الودية 2026؟

موعد مباراة المغرب ومالي الودية 2026 هو الأحد 4 أكتوبر 2026 على ستاد "طنجة الكبير".

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساءً (19:00) بتوقيت المغرب، التاسعة (21:00) بتوقيت السعودية.





المباريات الودية - الجولة 1 4 أكتوبر 2026 - 14:00





ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب ومالي الودية 2026؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات المغرب الودية، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.





المغربية الرياضية -





كيف تشاهد مباراة المغرب ومالي الودية 2026 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة المغرب ومالي الودية 2026 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب ومالي الودية 2026

















نتائج المغرب ومالي في المباريات الأخيرة













تاريخ مواجهات المغرب ومالي في المباريات الأخيرة















