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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
team-logoالمغرب
team-logoالجابون
شاهد على beIN SPORTS 3
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجابون في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
المغرب ضد الجابون
المغرب
الجابون
المغرب
الغابون

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجابون في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف منتخب المغرب نظيره الجابوني على ملعب "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله" ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

المغاربة يطمحون في الظهور بشكل جيد يرضي جماهيرهم ضمن التجربة الواعدة للمدرب محمد وهبي.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة المغرب والجابون في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة المغرب والجابون في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 2026-2027؟

موعد مباراة المغرب والجابون في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 هو الجمعة 25 سبتمبر 2026 على ملعب "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت مصر، الثامنة مساءً (23:00) بتوقيت المغرب.



ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجابون في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 3.

من معلق مباراة المغرب والجابون في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، جواد بدة، للتعليق على مباراة المغرب والجابون في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 3

جواد بدة


كيف تشاهد مباراة المغرب والجابون في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة المغرب والجابون في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة المغرب والجابون في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027


التشكيلات المحتملة المغرب ضد الجابون

المدرب

  • محمد وهبي


نتائج المغرب والجابون في المباريات الأخيرة


المغرب

المغرب - المستوى

إسكتلندا
ف0-1
هايتي
ف4-2
هولندا
ف1-1
كندا
ف0-3
فرنسا
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
9/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
الجابون

الجابون - المستوى

الكاميرون
خ1-0
موزمبيق
خ2-3
كوت ديفوار
خ2-3
أوزباكستان
خ3-1
ترينيداد وتوباجو
ف2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
7/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات المغرب والجابون في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

المغربتعادلالجابون
3
1
1
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
الجابون badge
الجابون
الجابون
1
المغرب badge
المغرب
المغرب
5
انتهت
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
المغرب badge
المغرب
المغرب
4
الجابون badge
الجابون
الجابون
1
انتهت
كأس أمم إفريقيا
الجابون badge
الجابون
الجابون
2
المغرب badge
المغرب
المغرب
2
انتهت
المباريات الودية
المغرب badge
المغرب
المغرب
2
الجابون badge
الجابون
الجابون
3
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - إفريقيا
المغرب badge
المغرب
المغرب
3
الجابون badge
الجابون
الجابون
0
انتهت
16الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5


ترتيب المغرب والجابون في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027


تصفيات كأس الأمم الأفريقية - المجموعة A

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الجابونالجابونالجابون
00000000
2
ليسوتوليسوتوليسوتو
00000000
3
المغربالمغربالمغرب
00000000
4
النيجرالنيجرالنيجر
00000000
الجولة القادمة


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