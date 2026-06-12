الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب البرازيلي يستهل مبارياته في الجولة الأولى من دور المجموعات بخوض لقاء معقد ضد الحصان الأسود لنسخة 2022 وهو منتخب المغرب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026 هو يوم السبت 13 يونيو بتوقيت المغرب، الأحد 14 يونيو 2026 بتوقيت السعودية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة صباحًا بعد منتصف ليل الأحد بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساء السبت بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة بتعليق جواد بدة وعلي سعيد الكعبي.

كيف تشاهد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR جواد بدة beIN Max 2 beIN Max 4 علي سعيد الكعبي TOD

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026

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نتائج المغرب والبرازيل في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين المغرب والبرازيل في المباريات الأخيرة

البرازيل المباراة الأخيرة المغرب 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار المغرب 2 - 1 البرازيل 1 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

ترتيب المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026