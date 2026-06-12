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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026؟

القنوات الناقلة
البرازيل ضد المغرب
البرازيل
المغرب
كأس العالم

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب البرازيلي يستهل مبارياته في الجولة الأولى من دور المجموعات بخوض لقاء معقد ضد الحصان الأسود لنسخة 2022 وهو منتخب المغرب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026 هو يوم السبت 13 يونيو بتوقيت المغرب، الأحد 14 يونيو 2026 بتوقيت السعودية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة صباحًا بعد منتصف ليل الأحد بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساء السبت بتوقيت المغرب.

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كأس العالم - المجموعة 3
ميتلايف

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة بتعليق جواد بدة وعلي سعيد الكعبي.

كيف تشاهد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRجواد بدة
beIN Max 2
beIN Max 4علي سعيد الكعبي
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة البرازيل ضد المغرب

البرازيلHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestالمغرب
1
أليسون بيكر
6
أليكس ساندرو
13
دانيلو
3
جابرييل
4
ماركوينيوس
11
رافينيا
8
برونو جيمارايش
7
فينيسيوس جونيور
20
لوكاس باكيتا
5
كاسيميرو
9
ماثيوس كونيا
1
ياسين بونو
3
نصير مزراوي
2
أشرف حكيمي
14
عيسى ديوب
18
شادي رياض
8
عز الدين أوناحي
10
براهيم دياز
24
نيل العيناوي
6
أيوب بوعدي
23
بلال الخنوس
11
إسماعيل صيباري

4-2-3-1

المغربAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كارلو أنشيلوتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • محمد وهبي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج المغرب والبرازيل في المباريات الأخيرة

البرازيل
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

المغرب
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين المغرب والبرازيل في المباريات الأخيرة

البرازيل

المباراة الأخيرة

المغرب

0

انتصار

0

تعادل

1

انتصار

1

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/1
سجل كلا الفريقين
1/1

ترتيب المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026

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