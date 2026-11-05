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الدوري المغربي الممتاز
team-logoالكوكب الرياضي المراكشي
ملعب مراكش
team-logoالوداد الرياضي
شاهد على SNRT Live
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الكوكب المراكشي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري المغربي الممتاز
الكوكب الرياضي المراكشي ضد الوداد الرياضي
الكوكب الرياضي المراكشي
الوداد الرياضي
المغرب

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الكوكب المراكشي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب الحارثي مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين الكوكب المراكشي والوداد، ضمن منافسات الجولة السابعة في الدوري المغربي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الكوكب المراكشي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الكوكب المراكشي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة الكوكب المراكشي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027 هو السبت 7 نوفمبر 2026 على ملعب الحارثي.

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة مساءً (17:00) بتوقيت المغرب، السابعة مساء (19:00) بتوقيت السعودية.

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الدوري المغربي الممتاز - الجولة 7
ملعب مراكش
المباريات التالية
الكوكب المراكشي

الكوكب المراكشي

الدوري المغربي الممتاز

07 نوفمبر 2026

الوداد

الوداد

ما القنوات الناقلة لمباراة الكوكب المراكشي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

الرياضية المغربية

المغربية الرياضية

-

كيف تشاهد مباراة الكوكب المراكشي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الكوكب المراكشي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة الكوكب المراكشي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الكوكب الرياضي المراكشي ضد الوداد الرياضي

المدرب

  • يوسف سافري

نتائج الكوكب المراكشي والوداد في المباريات الأخيرة

الكوكب المراكشي

الكوكب المراكشي - المستوى

النادي المكناسي
ف0-1
اتحاد طنجة
ف2-1
وداد تمارة
ف0-1
الدفاع الجديدي
ت1-1
أمل تيزنيت
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
6/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
الوداد

الوداد - المستوى

الدفاع الجديدي
ف0-2
النادي المكناسي
ت0-0
أمل تيزنيت
ت1-1
اتحاد تواركة
ف0-1
المغرب التطواني
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/1
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات الكوكب المراكشي والوداد في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

الكوكب الرياضي المراكشيتعادلالوداد الرياضي
0
2
3
الدوري المغربي الممتاز
الكوكب الرياضي المراكشي badge
الكوكب الرياضي المراكشي
الكوكب المراكشي
0
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الوداد الرياضي
الوداد
0
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
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الوداد الرياضي
الوداد
1
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الكوكب الرياضي المراكشي
الكوكب المراكشي
0
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
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الكوكب الرياضي المراكشي
الكوكب المراكشي
3
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الوداد الرياضي
الوداد
3
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
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الوداد الرياضي
الوداد
3
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الكوكب الرياضي المراكشي
الكوكب المراكشي
1
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
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الوداد الرياضي
الوداد
4
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الكوكب الرياضي المراكشي
الكوكب المراكشي
1
انتهت
5الأهداف المسجلة11
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب الكوكب المراكشي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الكوكب الرياضي المراكشيالكوكب الرياضي المراكشيالكوكب المراكشي
641185+313
ف
ت
ف
ف
ف
2
النادي المكناسيالنادي المكناسيالنادي المكناسي
632194+511
ت
ف
ف
ت
خ
3
الوداد الرياضيالوداد الرياضيالوداد
632164+211
ف
ف
ت
ت
ف
4
إتحاد طنجةإتحاد طنجةاتحاد طنجة
631287+110
ف
خ
ف
خ
ت
5
وداد تمارةوداد تمارةوداد تمارة
630374+39
ف
ف
خ
خ
خ
6
الرجاء البيضاويالرجاء البيضاويالرجاء
62315509
ف
خ
ت
ت
ت
7
حسنية أغاديرحسنية أغاديرحسنية أكادير
62221210+28
خ
ت
ت
ف
خ
8
الجيش الملكيالجيش الملكيالجيش الملكي
522164+28
خ
ت
ف
ت
ف
9
الدفاع الحسني الجديديالدفاع الحسني الجديديالدفاع الجديدي
6222131308
ت
ت
ف
ف
خ
10
المغرب الفاسيالمغرب الفاسيالمغرب الفاسي
62225508
خ
ت
خ
ت
ف
11
الفتح الرباطيالفتح الرباطيالفتح الرباطي
62224408
ف
ف
ت
ت
خ
12
إتحاد تواركةإتحاد تواركةاتحاد تواركة
62224408
ت
خ
خ
ت
ف
13
نهضة بركاننهضة بركاننهضة بركان
514042+27
ف
ت
ت
ت
ت
14
أمل تيزنيتأمل تيزنيتأمل تيزنيت
6114612-64
خ
خ
ت
خ
ف
15
المغرب التطوانيالمغرب التطوانيالمغرب التطواني
603329-73
خ
خ
خ
ت
ت
16
نهضة الزمامرةنهضة الزمامرةنهضة الزمامرة
6015512-71
خ
خ
ت
خ
خ
CAF Champions League Qualification
كأس القارات
تصفيات الهبوط
هبوط

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