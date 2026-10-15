ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي القادسية نظيره أبها على ملعب "الأمير محمد بن فهد" ضمن منافسات الجولة التاسعة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

القادسية في أوج تألقه هذا الموسم ويحتل المركز الثاني في دوري روشن السعودي بينما يتذيل أبها ترتيب المسابقة.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة القادسية وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة القادسية وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة القادسية وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الجمعة 16 أكتوبر 2026 على ملعب "الأمير محمد بن فهد".

المباريات التالية القادسية دوري روشن السعودي 09:15 أبها شاهد

وتنطلق صافرة البداية في الرابعة والربع عصرا (16:15) بتوقيت السعودية، الخامسة والربع (17:15) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة القادسية وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المواجهة المرتقبة.





دوري روشن السعودي - الجولة 9 16 أكتوبر 2026 - 09:15 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية





ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة القادسية وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

من معلق مباراة القادسية وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية عبدالله الحربي، للتعليق على مباراة القادسية وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027





ثمانية 1 عبدالله الحربي

كيف تشاهد مباراة القادسية وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟





أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة القادسية وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة القادسية وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027













نتائج القادسية وأبها في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات القادسية وأبها في المباريات الأخيرة









ترتيب القادسية وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027







