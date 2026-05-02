ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل النصر ضيفًا على نظيره القادسية على استاد الأمير محمد بن فهد، مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

النصر يقترب من حصد لقب اللقب العاشر في تاريخه والأول منذ 2019 ويسعى لتجاوز القادسية، إذ يتواجد في الصدارة بعيدًا عن الهلال والأهلي.

أما القادسية، فلديه طموح القفز إلى المركز الثالث، إذ يتأخر عن الأهلي بفارق نقطة واحدة فقط.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأحد 3 مايو 2026، على استاد الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة بتعليق فهد العتيبي.

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

