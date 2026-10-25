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دوري أبطال آسيا النخبة
team-logoالقادسية
team-logoالسد
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
القادسية ضد السد
القادسية
السد
دوري أبطال آسيا النخبة
المملكة العربية السعودية
قطر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة القادسية والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب الأمير محمد بن فهد مواجهة استثنائية مرتقبة تجمع بين القادسية والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة القادسية والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة القادسية والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة القادسية والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 26 أكتوبر 2026 على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساء (21:15) بتوقيت السعودية، العاشرة والربع (22:15) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة القادسية والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حسن العيدروس، معلقا على مباراة القادسية والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.


beIN SPORTS 1


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حسن العيدروس


كيف تشاهد مباراة القادسية والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة القادسية والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة القادسية والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027


التشكيلات المحتملة القادسية ضد السد

المدرب

  • بريندان رودجرز


نتائج القادسية والسد في المباريات الأخيرة


القادسية

القادسية - المستوى

الخلود
ف0-5
باختاكور
ت1-1
أبها
ف2-1
التعاون
ف0-1
الهلال
خ2-3
الهدف المسجل (المستقبل)
11/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
السد

السد - المستوى

استقلال
خ3-0
ALA
خ2-3
الهلال
خ0-2
الدحيل
خ2-3
SHA
ف0-4
الهدف المسجل (المستقبل)
8/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5


تاريخ مواجهات القادسية والسد في المباريات الأخيرة



ترتيب القادسية والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027


منطقة الغرب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
العينالعينالعين
220081+76
ف
ف
2
الاستقلالالاستقلالاستقلال
220051+46
ف
ف
3
الهلالالهلالالهلال
220041+36
ف
ف
4
شباب أهلي دبيشباب أهلي دبيشباب الأهلي
220031+26
ف
ف
5
الأهليالأهليالأهلي
211042+24
ف
ت
6
القادسيةالقادسيةالقادسية
211032+14
ت
ف
7
نيفتشينيفتشينيفتشي
210123-13
خ
ف
8
النصرالنصرالنصر
210135-23
ف
خ
9
باختاكورباختاكورباختاكور
20202202
ت
ت
10
الشمالالشمالالشمال
20201102
ت
ت
11
الاتحادالاتحادالاتحاد
201123-11
خ
ت
12
تراكتورتراكتورتراكتور
201101-11
ت
خ
13
الغرافةالغرافةالغرافة
200224-20
خ
خ
14
الوصلالوصلالوصل
200225-30
خ
خ
15
القوة الجويةالقوة الجويةالقوة الجوية
200215-40
خ
خ
16
السدالسدالسد
200205-50
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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