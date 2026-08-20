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دوري روشن السعودي
team-logoالقادسية
مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
team-logoالاتحاد
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
القادسية ضد الاتحاد
القادسية
الاتحاد

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف القادسية، نظيره الاتحاد، في مواجهة قوية في ثاني جولات الدوري السعودي وذلك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

الاتحاد يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز وافتتاح الموسم بشكل رائع لضمان المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الثانية من المسابقة هو يوم الجمعة 21 أغسطس 2026، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
القادسية crest
القادسية
القادسية
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
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دوري روشن السعودي - الجولة 2
مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 3 لنقل المباراة بصوت كل من فارس عوض وراشد الدوسري.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية 3فارس عوض
راشد الدوسري

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية على عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة القادسية ضد الاتحاد

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بريندان رودجرز

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • يانز ويسينغ

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج القادسية والاتحاد في المباريات الأخيرة

القادسية
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين القادسية والاتحاد في المباريات الأخيرة

القادسية

آخر 5 مباريات

الاتحاد

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

10

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

ترتيب القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027

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