ما القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الفيصلي نظيره النصر على ملعب "المجمعة" ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

النصر يريد العودة بأفضل شكل ممكن وهو الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب دوري روشن ويطمح لمواصلة المنافسة على اللقب.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الفيصلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الفيصلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الفيصلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الجمعة 23 أكتوبر 2026 على ملعب "المجمعة".

المباريات التالية الفيصلي دوري روشن السعودي 09:30 النصر شاهد

وتنطلق صافرة البداية في الرابعة والنصف عصرا (16:30) بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف (17:30) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة الفيصلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.





دوري روشن السعودي - الجولة 11 23 أكتوبر 2026 - 09:30 مدينة المجمعة الرياضية





ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفيصلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

من معلق مباراة الفيصلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من عبدالله الحربي وراشد الدوسري، للتعليق على مباراة الفيصلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027.





ثمانية عبدالله الحربي

راشد الدوسري

كيف تشاهد مباراة الفيصلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟





أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفيصلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة الفيصلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027

تشكيل النصر المتوقع أمام الفيصلي





حراسة المرمى ماتيوس بينتو خط الدفاع أيمن يحيى - إنييجو مارتينيز - عبد الإله العمري - نواف بوشل خط الوسط عبدالله الخيبري - سامو كوستا خط الهجوم أنجيلو جابرييل - جواو فيليكس - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

















نتائج الفيصلي والنصر في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات الفيصلي والنصر في المباريات الأخيرة









ترتيب الفيصلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027







