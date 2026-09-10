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دوري روشن السعودي
team-logoالفيصلي
مدينة المجمعة الرياضية
team-logoالاتحاد
إنترنت آمن وسريع
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الفيصلي ضد الاتحاد
الفيصلي
الاتحاد

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الفيصلي، نظيره الاتحاد، في مواجهة قوية في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي وذلك على ملعب المجمعة.

الاتحاد يريد تحقيق الفوز ومواصلة مطاردة الهلال والنصر والوصول للنقطة رقم 17 كي يثبت أقدامه في المنافسة على اللقب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الفيصلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الفيصلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة السابعة من المسابقة هو يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، على ملعب المجمعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الفيصلي crest
الفيصلي
الفيصلي
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
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دوري روشن السعودي - الجولة 7
مدينة المجمعة الرياضية

ما القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية 2خالد المديفر
 

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفيصلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية عبر عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الفيصلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفيصلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الفيصلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الفيصلي ضد الاتحاد

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيوفاني سوليناس

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • يانز ويسينغ

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الفيصلي والاتحاد في المباريات الأخيرة

الفيصلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الفيصلي والاتحاد في المباريات الأخيرة

الفيصلي

آخر 5 مباريات

الاتحاد

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الفيصلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027

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