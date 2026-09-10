ما القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الفيصلي، نظيره الاتحاد، في مواجهة قوية في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي وذلك على ملعب المجمعة.
الاتحاد يريد تحقيق الفوز ومواصلة مطاردة الهلال والنصر والوصول للنقطة رقم 17 كي يثبت أقدامه في المنافسة على اللقب.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة الفيصلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
موعد مباراة الفيصلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة السابعة من المسابقة هو يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، على ملعب المجمعة.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|ثمانية 2
|خالد المديفر
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفيصلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
يمكن مشاهدة قنوات ثمانية عبر عرب سات، عبر الترددات الآتية:
|القمر
|عرب سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي (H)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الفيصلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفيصلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.