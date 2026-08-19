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دوري روشن السعودي
team-logoالفيحاء
مدينة المجمعة الرياضية
team-logoالهلال
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الفيحاء ضد الهلال
الفيحاء
الهلال

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الفيحاء، نظيره الهلال، في مواجهة قوية في ثاني جولات الدوري السعودي وذلك على ملعب المجمعة.

الهلال يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز وافتتاح الموسم بشكل رائع لضمان المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الثانية من المسابقة هو يوم الخميس 20 أغسطس 2026، على استاد المجمعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الفيحاء crest
الفيحاء
الفيحاء
الهلال crest
الهلال
الهلال
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دوري روشن السعودي - الجولة 2
مدينة المجمعة الرياضية

ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية-

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية على عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الفيحاء ضد الهلال

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فابيو كاريلي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الفيحاء والهلال في المباريات الأخيرة

الفيحاء
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين الفيحاء والهلال في المباريات الأخيرة

الفيحاء

آخر 5 مباريات

الهلال

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

1

الأهداف المسجلة

12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027

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