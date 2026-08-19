ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الفيحاء، نظيره الهلال، في مواجهة قوية في ثاني جولات الدوري السعودي وذلك على ملعب المجمعة.

الهلال يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز وافتتاح الموسم بشكل رائع لضمان المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الثانية من المسابقة هو يوم الخميس 20 أغسطس 2026، على استاد المجمعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - الجولة 2 20 أغسطس 2026 - 14:00 مدينة المجمعة الرياضية

ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية -

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية على عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الفيحاء ضد الهلال التشكيل المتوقع البدلاء المدرب فابيو كاريلي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الفيحاء والهلال في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الفيحاء والهلال في المباريات الأخيرة

ترتيب الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027