ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستضيف الفيحاء، نظيره الهلال، في مواجهة هامة للغاية وحاسمة لمصير لقب دوري روشن السعودي ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب المجمعة.

الهلال يدخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاثة التي تجعله يحصد اللقب في حال تحققت المفاجأة وتمكن من ضمك من تعطيل النصر بنتيجة سلبية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 21 مايو 2026، على استاد المجمعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةمشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الفيحاء ضد الهلال

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بيدرو إيمانويل

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الفيحاء والهلال في المباريات الأخيرة

الفيحاء
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الفيحاء والهلال في المباريات الخمس الأخيرة

الفيحاء

آخر 5 مباريات

الهلال

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

2

الأهداف المسجلة

12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

