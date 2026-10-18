ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الفيحاء نظيره الأهلي على ملعب "المجمعة" ضمن منافسات الجولة العاشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

الأهلي يريد العودة من التوقف الدولي بأفضل شكل ممكن وهو الذي يحتل المركز السادس في ترتيب دوري روشن ويطمح لمواصلة المنافسة على اللقب.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الإثنين 19 أكتوبر 2026 على ملعب "المجمعة".

المباريات التالية الفيحاء دوري روشن السعودي 11:05 الأهلي شاهد

وتنطلق صافرة البداية في السادسة وخمس دقائق مساءً (18:05) بتوقيت السعودية، السابعة وخمس دقائق مساءً (19:05) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 2 لبث المواجهة المرتقبة.





دوري روشن السعودي - الجولة 10 19 أكتوبر 2026 - 11:05 مدينة المجمعة الرياضية





ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

من معلق مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من سعد يحيى ومشاري القرني، للتعليق على مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027





ثمانية سعد يحيى

مشاري القرني

كيف تشاهد مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟





أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027













نتائج الفيحاء والأهلي في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات الفيحاء والأهلي في المباريات الأخيرة









ترتيب الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027







