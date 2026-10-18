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دوري روشن السعودي
team-logoالفيحاء
مدينة المجمعة الرياضية
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الفيحاء ضد الأهلي
الفيحاء
الأهلي
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الفيحاء نظيره الأهلي على ملعب "المجمعة" ضمن منافسات الجولة العاشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

الأهلي يريد العودة من التوقف الدولي بأفضل شكل ممكن وهو الذي يحتل المركز السادس في ترتيب دوري روشن ويطمح لمواصلة المنافسة على اللقب.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الإثنين 19 أكتوبر 2026 على ملعب "المجمعة".

وتنطلق صافرة البداية في السادسة وخمس دقائق مساءً (18:05) بتوقيت السعودية، السابعة وخمس دقائق مساءً (19:05) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 2 لبث المواجهة المرتقبة.


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دوري روشن السعودي - الجولة 10
مدينة المجمعة الرياضية


ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر

عرب سات

التردد

11919

الاستقطاب

أفقي (H)

معدل الترميز

27500

معدل الخطأ

3/4

من معلق مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من سعد يحيى ومشاري القرني، للتعليق على مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027


ثمانية


ثمانية

سعد يحيى
مشاري القرني

كيف تشاهد مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟


أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027


التشكيلات المحتملة الهلال ضد الحزم

المدرب

  • سيموني إنزاجي



نتائج الفيحاء والأهلي في المباريات الأخيرة


الهلال

الهلال - المستوى

نيوم
خ0-2
التعاون
ف0-6
الغرافة
ف2-1
الاتحاد
ف3-2
السد
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
13/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
الحزم

الحزم - المستوى

الفيصلي
ت0-0
التعاون
ف1-0
الأهلي
خ3-1
نيوم
ت1-1
الفتح
خ2-3
الهدف المسجل (المستقبل)
5/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5


تاريخ مواجهات الفيحاء والأهلي في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

الهلالتعادلالحزم
5
0
0
دوري روشن السعودي
الحزم badge
الحزم
الحزم
0
الهلال badge
الهلال
الهلال
3
انتهت
دوري روشن السعودي
الهلال badge
الهلال
الهلال
3
الحزم badge
الحزم
الحزم
0
انتهت
دوري روشن السعودي
الهلال badge
الهلال
الهلال
4
الحزم badge
الحزم
الحزم
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الحزم badge
الحزم
الحزم
0
الهلال badge
الهلال
الهلال
9
انتهت
كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال badge
الهلال
الهلال
3
الحزم badge
الحزم
الحزم
0
انتهت
22الأهداف المسجلة1
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5


ترتيب الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027



#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
القادسيةالقادسيةالقادسية
9711239+1422
ف
ف
ت
ف
ف
2
الهلالالهلالالهلال
8701267+1921
ف
ف
خ
ف
ف
3
النصرالنصرالنصر
8611197+1219
ف
ت
ف
خ
ف
4
الاتحادالاتحادالاتحاد
8521149+517
خ
ف
ف
ف
ت
5
نيومنيومنيوم
9513148+616
خ
ت
ف
ف
ف
6
الأهليالأهليالأهلي
85032010+1015
ف
ف
خ
ف
خ
7
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
94321312+115
ف
ت
ت
ت
ف
8
الدرعيةالدرعيةالدرعية
933389-112
ت
خ
ت
ف
خ
9
الخلودالخلودالخلود
93331418-412
خ
خ
خ
ف
ت
10
الحزمالحزمالحزم
92341013-39
خ
ت
خ
ف
ت
11
الخليجالخليجالخليج
9162611-59
ف
ت
ت
ت
خ
12
الرياضالرياضالرياض
8233917-89
ت
ف
ت
خ
ف
13
الشبابالشبابالشباب
8143911-27
ف
ت
خ
خ
ت
14
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
9144814-67
خ
ت
ت
خ
ت
15
الفيصليالفيصليالفيصلي
8134815-76
ف
خ
ت
ت
خ
16
الفتحالفتحالفتح
9135717-106
ف
خ
خ
خ
ت
17
التعاونالتعاونالتعاون
9045416-124
ت
خ
خ
خ
ت
18
أبهاأبهاأبها
8026615-92
خ
ت
خ
خ
خ
AFC Champions League
هبوط

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