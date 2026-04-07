ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الفيحاء، نظيره الأهلي، في مواجهة ضمن الجولة التاسعة والعشرين في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب المجمعة.

الأهلي يبحث عن مواصلة المنافسة على اللقب بعدما بات في المركز الثالث حاليًا وهو يواجه طموح الفيحاء صاحب المركز التاسع في تحسين موقعه بجدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 8 أبريل 2026، على ملعب المجمعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي مدينة المجمعة الرياضية

ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الفيحاء والأهلي في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الفيحاء والأهلي في المباريات الأخيرة

ترتيب الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026