ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل الهلال منافسات دوري روشن السعودي مرة أخرى، حين يستعد لمباراة هامة أمام الفتح لحساب الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الهلال يريد مواصلة المنافسة على الصدارة في خضم موسم تبدو فيه الإثارة والندية في أعلى مستوياتها على اللقب، لكنه يواجه رغبة الفتح صاحب المركز الثاني عشر في تحسين مركزه.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 14 مارس 2026، على ملعب ميدان تمويل الأولى.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي ميدان تمويل الأولى

ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية جعفر الصليح

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الفتح ضد الهلال التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جوزيه جوميز التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الفتح والهلال في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الفتح والهلال في المباريات الأخيرة

ترتيب الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026