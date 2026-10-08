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دوري روشن السعودي
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ميدان تمويل الأولى
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مصعب صلاح
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الفتح ضد الأهلي
الفتح
الأهلي
دوري روشن السعودي
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الفتح نظيره الأهلي على ملعب "ميدان تمويل الأولى" ضمن منافسات الجولة الثامنة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

الأهلي يعود للمشاركة المحلية بعد فترة التوقف، والتي سبقها مباشرة خسارة أمام صن داونز في كأس القارات للأندية "الإنتركونتيننتال" ويود مصالحة جماهيره.

ويمتلك الأهلي 12 نقطة في المركز السادس من 4 انتصارات و3 خسائر، بينما الفتح في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط فقط من 3 تعادلات و4 خسائر.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الجمعة 9 أكتوبر 2026 على ملعب "ميدان تمويل الأولى".

وتنطلق صافرة البداية في السادسة إلا خمس دقائق مساءً (17:55) بتوقيت السعودية، السابعة إلى خمس دقائق مساءً (18:55) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المواجهة المرتقبة.


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دوري روشن السعودي - الجولة 8
ميدان تمويل الأولى


ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر

عرب سات

التردد

11919

الاستقطاب

أفقي (H)

معدل الترميز

27500

معدل الخطأ

3/4

من معلق مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من جعفر الصليح وخالد المديفر، للتعليق على مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027


ثمانية


ثمانية

جعفر الصليح
خالد المديفر

كيف تشاهد مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟


أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027


التشكيلات المحتملة الفتح ضد الأهلي

المدرب

  • K. Al-Atawi



نتائج الفتح والأهلي في المباريات الأخيرة


الفتح

الفتح - المستوى

الفيصلي
ت1-1
الاتحاد
ت0-0
التعاون
ت0-0
الدرعية
خ1-2
نيوم
خ4-2
الهدف المسجل (المستقبل)
4/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
الأهلي

الأهلي - المستوى

الرياض
ف5-0
القادسية
خ3-2
الحزم
ف3-1
باختاكور
ت1-1
صن داونز
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
12/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5


تاريخ مواجهات الفتح والأهلي في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

الفتحتعادلالأهلي
2
1
2
دوري روشن السعودي
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
3
الفتح badge
الفتح
الفتح
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الفتح badge
الفتح
الفتح
2
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
2
الفتح badge
الفتح
الفتح
0
انتهت
دوري روشن السعودي
الفتح badge
الفتح
الفتح
1
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
0
انتهت
دوري روشن السعودي
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
1
الفتح badge
الفتح
الفتح
1
انتهت
5الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5


ترتيب الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027



#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الهلالالهلالالهلال
7601235+1818
ف
خ
ف
ف
ف
2
الاتحادالاتحادالاتحاد
7520126+617
ف
ف
ف
ت
ف
3
النصرالنصرالنصر
7511167+916
ت
ف
خ
ف
ف
4
القادسيةالقادسيةالقادسية
7511168+816
ت
ف
ف
ف
ف
5
نيومنيومنيوم
7502136+715
ف
ف
ف
خ
خ
6
الأهليالأهليالأهلي
74031610+612
ف
خ
ف
خ
خ
7
الخلودالخلودالخلود
73311210+212
خ
ف
ت
ف
ت
8
الدرعيةالدرعيةالدرعية
732275+211
ت
ف
خ
ف
ت
9
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
73221111011
ت
ت
ف
خ
خ
10
الحزمالحزمالحزم
722379-28
خ
ف
ت
ت
خ
11
الرياضالرياضالرياض
7223816-88
ف
ت
خ
ف
ت
12
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
7133711-46
ت
خ
ت
ف
ت
13
الخليجالخليجالخليج
7052310-75
ت
ت
خ
خ
ت
14
الشبابالشبابالشباب
7043611-54
ت
خ
خ
ت
ت
15
الفتحالفتحالفتح
7034411-73
خ
خ
ت
ت
ت
16
الفيصليالفيصليالفيصلي
7034513-83
خ
ت
ت
خ
ت
17
التعاونالتعاونالتعاون
7034312-93
خ
خ
ت
خ
ت
18
أبهاأبهاأبها
7025513-82
ت
خ
خ
خ
ت
AFC Champions League
هبوط

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