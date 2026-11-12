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المباريات الودية
team-logoالعراق
team-logoلبنان
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
العراق ضد لبنان
العراق
لبنان
المباريات الودية
العراق
لبنان

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان الودية 2026.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب البصرة الدولي مواجهة قوية تجمع بين العراق ولبنان، ضمن مباريات التوقف الدولي الودية في نوفمبر 2026.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة العراق ولبنان الودية 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة العراق ولبنان الودية 2026؟

موعد مباراة العراق ولبنان الودية 2026 هو الجمعة 13 نوفمبر 2026 على ملعب البصرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء (18:00) بتوقيت العراق، الخامسة (17:00) بتوقيت لبنان.

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المباريات الودية - الجولة 1
المباريات التالية
العراق

العراق

المباريات الودية

13 نوفمبر 2026

لبنان

لبنان

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان الودية 2026؟

تنقل المباراة الودية بين العراق ولبنان على قناة الرابعة العراقية.

كيف تشاهد مباراة العراق ولبنان الودية 2026 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة العراق ولبنان الودية 2026 عبر القناة الرابعة العراقية على يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة العراق ولبنان الودية 2026

نتائج العراق ولبنان في المباريات الأخيرة

العراق

العراق - المستوى

فرنسا
خ3-0
السنغال
خ5-0
عمان
ت1-1
الكويت
ف2-3
السعودية
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
4/13
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
لبنان

لبنان - المستوى

بوتان
ف0-4
بروناي
ف0-3
اليمن
خ0-2
المالديف
ف0-6
قرغيزستان
خ3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
14/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات العراق ولبنان في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

العراقتعادللبنان
2
3
0
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
لبنان badge
لبنان
لبنان
1
العراق badge
العراق
العراق
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
العراق badge
العراق
العراق
0
لبنان badge
لبنان
لبنان
0
انتهت
المباريات الودية
لبنان badge
لبنان
لبنان
2
العراق badge
العراق
العراق
3
انتهت
المباريات الودية
لبنان badge
لبنان
لبنان
1
العراق badge
العراق
العراق
1
انتهت
المباريات الودية
العراق badge
العراق
العراق
1
لبنان badge
لبنان
لبنان
0
انتهت
6الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

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