يستعد استاد البصرة الدولي لاستقبال مباراة مهمة تجمع العراق وإيران في لقاء ودي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران الودية وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة العراق وإيران الودية؟

موعد مباراة العراق وإيران الودية، هو الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، على استاد البصرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السادسة والربع مساء (18:15) بتوقيت مصر، السابعة والربع مساء (19:15) بتوقيت السعودية.

المباريات الودية - الجولة 1 17 نوفمبر 2026 - 11:15

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ما القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران الودية؟

تمتلك العراقية الرياضية، حقوق بث مباراة العراق وإيران الودية.

كيف تشاهد مباراة العراق وإيران الودية عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة العراق وإيران الودية عبر العراقية الرياضية.

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التشكيل المتوقع لمباراة العراق وإيران الودية

نتائج العراق وإيران في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات العراق وإيران في المباريات الأخيرة