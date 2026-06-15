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كأس العالم
team-logoالعراق
جيليت
team-logoالنرويج
شاهد على beIN SPORTS MAX
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق والنرويج في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

العراق ضد النرويج
القنوات الناقلة
كأس العالم
العراق
النرويج

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة العراق والنرويج في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب العراقي يستهل مبارياته في الجولة الأولى من دور المجموعات بخوض لقاء معقد ضد منتخب النرويج.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة العراق والنرويج في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة العراق والنرويج في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة العراق والنرويج في كأس العالم 2026 هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 على ملعب "جيليت" في بوسطن الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية والعراق، الثانية صباحًا بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المجموعة 9
جيليت

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق والنرويج في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة بتعليق عصام الشوالي وأحمد البلوشي.

كيف تشاهد مباراة العراق والنرويج في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة العراق والنرويج في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRعصام الشوالي
beIN Max 2
beIN Max 4أحمد البلوشي
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة العراق والنرويج في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة العراق ضد النرويج

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جراهام أرنولد

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ستال سولباكين

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج العراق والنرويج في المباريات الأخيرة

العراق
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

النرويج
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب العراق والنرويج في مجموعات كأس العالم 2026

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