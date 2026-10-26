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دوري أبطال آسيا النخبة
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كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الشمال والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال آسيا النخبة
الشمال ضد الهلال
الشمال
الهلال
المملكة العربية السعودية
أوزبكستان
قطر
المغرب
الجزائر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الشمال والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن استاد البيت مواجهة استثنائية مرتقبة تجمع بين الشمال والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الشمال والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الشمال والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة الشمال والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 على استاد البيت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا الربع مساء (16:45) بتوقيت السعودية، السادسة إلا الربع (17:45) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة الشمال والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة الشمال والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حسن العيدروس، معلقا على مباراة الشمال والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.


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حسن العيدروس


كيف تشاهد مباراة الشمال والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الشمال والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة الشمال والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027


التشكيلات المحتملة الشمال ضد الهلال

المدرب

  • ديفيد براتس


نتائج الشمال والهلال في المباريات الأخيرة


الشمال

الشمال - المستوى

الاتحاد
ت1-1
الدحيل
خ0-4
تراكتور
ت0-0
LUS
ت0-0
QAS
خ2-3
الهدف المسجل (المستقبل)
3/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
الهلال

الهلال - المستوى

الغرافة
ف2-1
الاتحاد
ف3-2
السد
ف0-2
الحزم
ف1-0
القادسية
ف2-3
الهدف المسجل (المستقبل)
11/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5


تاريخ مواجهات الشمال والهلال في المباريات الأخيرة



ترتيب الشمال والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027


منطقة الغرب

#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
العينالعينالعين
220081+76
ف
ف
2
الاستقلالالاستقلالاستقلال
220051+46
ف
ف
3
الهلالالهلالالهلال
220041+36
ف
ف
4
شباب أهلي دبيشباب أهلي دبيشباب الأهلي
220031+26
ف
ف
5
الأهليالأهليالأهلي
211042+24
ف
ت
6
القادسيةالقادسيةالقادسية
211032+14
ت
ف
7
نيفتشينيفتشينيفتشي
311134-14
ت
خ
ف
8
النصرالنصرالنصر
210135-23
ف
خ
9
باختاكورباختاكورباختاكور
20202202
ت
ت
10
الشمالالشمالالشمال
20201102
ت
ت
11
الاتحادالاتحادالاتحاد
302134-12
ت
خ
ت
12
تراكتورتراكتورتراكتور
201101-11
ت
خ
13
الغرافةالغرافةالغرافة
200224-20
خ
خ
14
الوصلالوصلالوصل
200225-30
خ
خ
15
القوة الجويةالقوة الجويةالقوة الجوية
200215-40
خ
خ
16
السدالسدالسد
200205-50
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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