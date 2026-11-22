يحتضن ملعب البيت مواجهة قوية بين الشمال القطري والأهلي السعودي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الشمال والأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الشمال والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة الشمال والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 23 نوفمبر 2026 على استاد البيت.

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساءً (19:00) بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 5 23 نوفمبر 2026 - 11:00

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ما القنوات الناقلة لمباراة الشمال والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

وسوف تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

من معلق مباراة الشمال والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس حفيظ دراجي، للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 1.

beIN SPORTS HD 1 حفيظ دراجي

كيف تشاهد مباراة الشمال والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الشمال والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة الشمال والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

نتائج الشمال والأهلي في المباريات الأخيرة

ترتيب الشمال والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027