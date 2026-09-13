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دوري أبطال آسيا النخبة
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مصعب صلاح

ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الشمال والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الشمال ضد الاتحاد
القنوات الناقلة
الشمال
الاتحاد
دوري أبطال آسيا النخبة
قطر
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الشمال والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي الشمال نظيره الاتحاد على ملعب "البيت" ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

الاتحاد تأهل على حساب الجزيرة في مباراة الملحق ويرغب في تقديم نسخة قوية لتحقيق اللقب القاري.

أما الشمال، فتأهل بعد موسم تاريخي في الدوري القطري ويرغب في إثبات تفوقه مستغلًا عاملي الأرض والجمهور.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الشمال والاتحاد ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الشمال والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة الشمال والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 14 سبتمبر 2026 على ملعب "البيت".

وتنطلق صافرة البداية في تمام السابعة مساءً (19:00) بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة الشمال والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 5.

من معلق مباراة الشمال والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس عامر الخوذيري للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 1.

بينما يعلق أحمد الطيب على المواجهة عبر الكأس 5.



beIN SPORTS 1

beIN SPORTS HD 1

عامر الخوذيري


قنوات الكأس


الكأس 5

أحمد الطيب


كيف تشاهد مباراة الشمال والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الشمال والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة الشمال والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027


التشكيلات المحتملة الشمال ضد الاتحاد

المدرب

  • ديفيد براتس


نتائج الشمال والاتحاد في المباريات الأخيرة


ALS

ALS - المستوى

السد
خ3-2
ALA
ت2-2
الغرافة
ف1-3
SHA
ف4-2
الوكرة
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
12/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
الاتحاد

الاتحاد - المستوى

الحزم
ف3-2
الفتح
ت0-0
النصر
ف2-1
الفيحاء
ف2-1
الفيصلي
ف1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
10/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

ترتيب الشمال والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027


منطقة الغرب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الأهليالأهليالأهلي
00000000
2
الهلالالهلالالهلال
00000000
3
الاتحادالاتحادالاتحاد
00000000
4
النصرالنصرالنصر
00000000
5
القادسيةالقادسيةالقادسية
00000000
6
القوة الجويةالقوة الجويةALQ
00000000
7
العينالعينالعين
00000000
8
الغرافةالغرافةالغرافة
00000000
9
السدالسدالسد
00000000
10
الشمالالشمالALS
00000000
11
الوصلالوصلالوصل
00000000
12
الاستقلالالاستقلالاستقلال
00000000
13
نيفتشينيفتشيNEF
00000000
14
باختاكورباختاكورباختاكور
00000000
15
شباب أهلي دبيشباب أهلي دبيشباب الأهلي
00000000
16
تراكتورتراكتورتراكتور
00000000
التأهل إلى دور الـ 16


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