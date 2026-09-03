ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الشباب، نظيره الالهلال، في مواجهة قوية في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي وذلك على ملعب اس اتش جي أرينا.

الهلال يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، بينما يحتل الشباب المركز الثالث عشر بعدما جمع ثلاث نقاط من 4 مباريات.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الخامسة من المسابقة هو يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، على ملعب اس اتش جي أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - الجولة 5 4 سبتمبر 2026 - 14:00 اس اتش جي ارينا

ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية 1 مشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية عبر عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الشباب ضد الهلال التشكيل المتوقع البدلاء المدرب توماس ليتستش التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الشباب والهلال في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الشباب والهلال في المباريات الأخيرة

ترتيب الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027