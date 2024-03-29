ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

سيكون الهلال على موعد مع مواجهة قوية ضد الشباب ضمن مباريات الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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يدخل الهلال المباراة منتشيًا بادائه الرائع هذا الموسم وتحقيق لأفضل النتائج سواء على المستوى المحلي أو القاري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 30 مارس 2024 على ملعب نادي الشباب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الشباب والهلال على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة بتعليق علي سعيد الكعبي.

كيف تشاهد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الشباب والهلال عبر تطبيق شاهد.

المباراة الشباب - الهلال التاريخ السبت 30 مارس 2024 الموعد 22:00 السعودية، 21:00 مصر الملعب نادي الشباب القنوات الناقلة التعليق علي سعيد الكعبي

SHAHID



