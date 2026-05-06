ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل النصر منافسات دوري روشن السعودي، حين يستعد لمواجهة مضيفه الشباب على استاد إس إتش جي أرينا في المباراة المقامة لحساب الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

النصر يريد مواصلة تصدر سباق اللقب، في ظل أن تعثر النصر أمام القادسية فتح باب الاحتمالات مجددًا بالنسبة للهلال تحديدًا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الشباب والنصر في الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 7 مايو 2026، على استاد إس إتش جي أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الشباب ضد النصر التشكيل المتوقع البدلاء المدرب نور الدين زكري التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جورج جيسوس

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الشباب والنصر في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الشباب والنصر في المباريات الأخيرة

ترتيب الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026