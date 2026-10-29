ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الشباب نظيره الأهلي على ملعب "اس اتش جي أرينا" ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.
الأهلي يريد الاقتراب أكثر من مراكز المنافسة على اللقب، بينما يطمح الشباب لتعويض البداية المتذبذبة في دوري روشن.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
موعد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الجمعة 30 أكتوبر 2026 على ملعب "اس اتش جي أرينا".
وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
يمكن مشاهدة مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
القمر
عرب سات
التردد
11919
الاستقطاب
أفقي (H)
معدل الترميز
27500
معدل الخطأ
3/4
من معلق مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
اختارت شبكة ثمانية كلا من فارس عوض وراشد الدوسري، للتعليق على مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027
ثمانية
ثمانية
فارس عوض
كيف تشاهد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.
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التشكيل المتوقع لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027
التشكيلات المحتملة الشباب ضد الأهلي
المدرب
- توماس ليتستش
نتائج الشباب والأهلي في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات الشباب والأهلي في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|10
|9
|0
|1
|30
|9
|+21
|27
ف
ف
ف
ف
خ
|2
|10
|8
|1
|1
|23
|8
|+15
|25
ف
ف
ف
ت
ف
|3
|11
|8
|1
|2
|26
|12
|+14
|25
خ
ف
ف
ف
ت
|4
|10
|7
|2
|1
|20
|10
|+10
|23
ف
ف
خ
ف
ف
|5
|10
|7
|0
|3
|27
|13
|+14
|21
ف
ف
ف
ف
خ
|6
|11
|6
|1
|4
|16
|9
|+7
|19
ف
خ
خ
ت
ف
|7
|11
|5
|3
|3
|17
|16
|+1
|18
ف
خ
ف
ت
ت
|8
|11
|4
|3
|4
|9
|11
|-2
|15
خ
ف
ت
خ
ت
|9
|12
|3
|4
|5
|14
|17
|-3
|13
ف
ت
خ
خ
ت
|10
|10
|3
|3
|4
|14
|21
|-7
|12
خ
خ
خ
خ
ف
|11
|12
|2
|6
|4
|11
|19
|-8
|12
خ
خ
ف
ف
ت
|12
|10
|3
|3
|4
|11
|19
|-8
|12
ف
خ
ت
ف
ت
|13
|10
|2
|5
|3
|14
|14
|0
|11
ف
ت
ف
ت
خ
|14
|11
|2
|4
|5
|12
|20
|-8
|10
ف
خ
ت
ف
خ
|15
|11
|1
|5
|5
|12
|19
|-7
|8
ت
خ
خ
ت
ت
|16
|11
|1
|3
|7
|10
|23
|-13
|6
خ
خ
ف
خ
خ
|17
|11
|0
|4
|7
|5
|19
|-14
|4
خ
خ
ت
خ
خ
|18
|10
|0
|2
|8
|6
|18
|-12
|2
خ
خ
خ
ت
خ